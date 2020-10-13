Полузащитник сборной России Антон Миранчук на пресс-конференции перед матчем группового турнира дивизиона В Лиги наций против Венгрии заявил, что не считает себя лидером национальной команды.

«Знаем Венгрию. Вчера разбирали немного, сегодня разберем. Готовы работать на 100 процентов. Есть еще полтора дня для подготовки. Мы хорошо восстановились, я чувствую себя отлично. Я бы не стал говорить, что я лидер команды. Выполняю установку тренера. Слава богу, это приносит свои плоды. Я очень рад», — сказал Миранчук. (Наталья Юрина)

Матч Россия — Венгрия состоится в среду, 14 октября, в Москве на «ВТБ Арене». Начало — в 21.45 (мск). «СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры Россия — Венгрия.