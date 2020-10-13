Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции перед матчем группового турнира дивизиона В Лиги наций против Венгрии (14 октября, Москва) сравнил выявление коронавируса с травмами. Специалист также считает, что надо иметь футболистов, которые могут уметь играть на разных позициях.

«Понятно, что мы и до вызова имеем определенный круг кандидатов, которые претендуют на сборную. Часто бывает, что кто-то из-за травм выбывает. Сейчас коронавирус. Надо шире смотреть на вещи. Тот случай, когда мы по максимуму стараемся иметь игроков, которые могут играть на разных позициях без потери качества. Например, Кудряшов: из левого защитника — в центрального. Миранчук, Бакаев могут сыграть в центре, справа, слева. Кузяев стал левым вингером. По такому принципу мы всегда собирали команду. А теперь это еще больше выходит на первый план», — сказал Черчесов. (Наталья Юрина)