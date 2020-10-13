Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига наций

«Миранчук, Бакаев могут сыграть в центре, справа, слева. Кузяев стал левым вингером». Черчесов — о влиянии коронавируса на подготовку сборной

13 октября 2020, 14:01
Теги:

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции перед матчем группового турнира дивизиона В Лиги наций против Венгрии (14 октября, Москва) сравнил выявление коронавируса с травмами. Специалист также считает, что надо иметь футболистов, которые могут уметь играть на разных позициях.

«Понятно, что мы и до вызова имеем определенный круг кандидатов, которые претендуют на сборную. Часто бывает, что кто-то из-за травм выбывает. Сейчас коронавирус. Надо шире смотреть на вещи. Тот случай, когда мы по максимуму стараемся иметь игроков, которые могут играть на разных позициях без потери качества. Например, Кудряшов: из левого защитника — в центрального. Миранчук, Бакаев могут сыграть в центре, справа, слева. Кузяев стал левым вингером. По такому принципу мы всегда собирали команду. А теперь это еще больше выходит на первый план», — сказал Черчесов. (Наталья Юрина)

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 5757
Все опросы
Как закончится матч Лиги наций Россия — Венгрия?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир