Манчини вызвал в сборную Италию 41 футболиста
7 ноября 2020, 23:50
Тренерский штаб сборной Италии назвал список футболистов, вызванных на ближайшие матчи. В него вошел 41 игрок. Полный состав команды опубликовал ее официальный Twitter.
#NAZIONALE ??— Nazionale Italiana ??? (@Vivo_Azzurro) November 7, 2020
Gli #Azzurri ? convocati dal Ct Roberto #Mancini per le gare di novembre contro #Estonia ??, #Polonia ?? e #Bosnia ??
Maggiori info sulle convocazioni ?? https://t.co/jRvGgzzoKJ#VivoAzzurro pic.twitter.com/0rLtBcWfPx
Ранее главный тренер итальянцев Роберто Манчини сдал положительный тест на коронавирус. 11 ноября итальянцы сыграют товарищеский матч со сборной Эстонии. Затем им предстоят матчи Лиги наций со сборными Польши (15 ноября) и Боснии и Герцеговины (18 ноября).