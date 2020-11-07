Манчини вызвал в сборную Италию 41 футболиста

Тренерский штаб сборной Италии назвал список футболистов, вызванных на ближайшие матчи. В него вошел 41 игрок. Полный состав команды опубликовал ее официальный Twitter.

Ранее главный тренер итальянцев Роберто Манчини сдал положительный тест на коронавирус. 11 ноября итальянцы сыграют товарищеский матч со сборной Эстонии. Затем им предстоят матчи Лиги наций со сборными Польши (15 ноября) и Боснии и Герцеговины (18 ноября).