Мальта вырвала победу в матче с Латвией
Сборная Латвии уступила Мальте (0:1) в матче четвертого тура первой группы дивизиона D Лиги наций.
Единственный мяч в концовке забил Стив Борг. Мальта набрала пять очков и занимает второе место. У Латвии три очка и третья позииция.
Лига наций С
Группа 1
4-й тур
Латвия — Мальта — 0:1 (0:0)
Гол: Борг, 90+7.
Латвия: Штейнборс, М.Ошс, Тоберс (Эмсис, 63), Тарасов, Зюзин (Карклиньш, 54), Савалниекс, Я.Икауниекс, Юрковскис, Цыганик (Яунземс, 84), Гутковский (Кигурс, 64), Д.Икауниекс (Ульдрикис, 64).
Мальта: Бонелло, Аджус, Борг, Камензули, Тема (Пизани, 75), Гамбин (Греч, 89), Гийомье, Шоу, Монтебелло, Д.Мбонг, П.Мбонг (Дегабриэле, 69).
Предупреждения: Зюзин, 27. Тоберс, 49. Борг, 54. Карклиньш, 56. Аджус, 65. Цыганик, 74.
Судья: Гриффит (Уэльс).
13 октября. Рига. Стадион «Даугава''.