Луис Энрике: «Испания контролировала игру, нам немного не хватило»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике отметил, что матч Лиги наций с Украиной (0:1) получился сложным. Также он сказал, что его команда контролировала игру, но не смогла этим воспользоваться.

«Это был сложный матч, — сказал специалист в эфире украинского канала «Футбол 1» .- Мы контролировали игру, но немного не хватило. У Украины были неплохие контратаки, и они смогли забить гол.

Почему Испания забила только один раз за последние три матча? Конечно, мы работаем для того, чтобы забивать голы, лучше завершать атаки. Но это футбол. Легко судить игроков, когда они не забивают. Нам нужно двигаться дальше, всем вместе".

Единственный мяч в этой игре забил Виктор Цыганков. В двух предыдущих матчах испанцы обыграли Швейцарию (1:0) и разошлись миром с Португалией (0:0) в товарищеской встрече.