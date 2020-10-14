Лев назвал задачу-минимум для сборной Германии на любом турнире

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев после ничьей со Швейцарией в матче Лиги наций (3:3) отметил потенциал команды. Также он добавил, что немцы всегда должны выходить минимум в полуфинал.

— Приятно видеть, как мы прибавляем в игре в три защитника и в четыре защитника, — цитирует пресс-служба УЕФА Лева. — Надо уметь переключаться между этими схемами. У этой команды большой потенциал. В любом турнире нашей задачей-минимум всегда будет являться попадание в полуфинал.