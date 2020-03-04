Лагербек считает группа у России сложнее, чем у Норвегии

Главный тренер сборной Норвегии Ларс Лагербек считает, что в Лиге наций B самая сложная группа у России. Россияне сыграют с Сербией, Турцией и Венгрией, а норвежцы — против Северной Ирландии, Румынии и Австрии.

— Думаю, одна группа в нашей Лиге В чуть посложнее, чем остальные, — цитирует пресс-служба УЕФА Лагербека. — Та, где сборная России. Остальные три, скорее, более равные по составу. Поэтому жаловаться мне не приходится. С Австрией всегда приятно играть, за нее выступают интересные футболисты. Сложно придется и в Северной Ирландии. С Румынией же играли не так давно в квалификации Евро?-2020. С интересом жду всех трех противостояний.