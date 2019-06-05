Куман считает, что сборная Голландии обладает феноменальными талантами

Главный тренер сборной Голландии Роналд Куман перед полуфинальным матчем Лиги наций со сборной Англии высоко оценил состав своей команды.

- Наш нынешний состав очень высокого класса. Ты располагаем такими феноменальными талантами, как Маттейс де Лигт, Френки де Йонг, Донни ван де Бек и Стевен Бергвайн. И всем около 20 лет, - цитирует Кумана официальный сайт УЕФА. - Мемфис Депай - игрок, которому нужна свобода. Он не из тех вингеров, которые все время находятся в своей зоне. Он очень силен и очень быстр. Он нацелен на ворота. Если дать ему больше свободы, то он сыграет лучше. А если он сыграет лучше, то это пойдет на пользу команде.

Матч Голландия - Англия состоится 6 июня и начнется в 21.45 по московскому времени.

Лига наций: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр