Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду поделился мнением об играх без болельщиков на трибунах после матча Лиги наций против Швеции (2:0).

Роналду отметился дублем и забил 100-й и 101-й голы за национальную команду.

— Мне нравится, когда с трибун свистят, — приводит слова Роналду Record. — От этого мурашки бегут по коже. Но здоровье превыше всего. Если ВОЗ говорит, что это небезопасно, то на этом все. Самое главное — люди. Но вообще играть без болельщиков — это как сходить в цирк без клоунов или в сад без цветов.