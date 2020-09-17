Карасев, Левников и Мешков будут работать на матчах Лиги наций
16:35
Российские арбитры получат назначения на ближайшие матчи Лиги наций. Об этом сообщает пресс-служба РФС. Также одна российская бригада обслужит матчи отборочного турнира Евро U21 в октябре.
Бригады на Лигу наций:
1. Карасев, Демешко, Гаврилин, Иванов
2. Левников, Болховитин, Мосякин, Безбородов
3. Мешков, Лунев, Сафьян, Лапочкин
Евро U21: Москалев, Данченко, Усачев, Матюнин А.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...