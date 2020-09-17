Карасев, Левников и Мешков будут работать на матчах Лиги наций

Российские арбитры получат назначения на ближайшие матчи Лиги наций. Об этом сообщает пресс-служба РФС. Также одна российская бригада обслужит матчи отборочного турнира Евро U21 в октябре.

Бригады на Лигу наций:

1. Карасев, Демешко, Гаврилин, Иванов

2. Левников, Болховитин, Мосякин, Безбородов

3. Мешков, Лунев, Сафьян, Лапочкин

Евро U21: Москалев, Данченко, Усачев, Матюнин А.