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Карасев, Левников и Мешков будут работать на матчах Лиги наций

16:35
Сергей Карасев. Фото Reuters
Сергей Карасев. Фото Reuters
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Российские арбитры получат назначения на ближайшие матчи Лиги наций. Об этом сообщает пресс-служба РФС. Также одна российская бригада обслужит матчи отборочного турнира Евро U21 в октябре.

Бригады на Лигу наций:

1. Карасев, Демешко, Гаврилин, Иванов

2. Левников, Болховитин, Мосякин, Безбородов

3. Мешков, Лунев, Сафьян, Лапочкин

Евро U21: Москалев, Данченко, Усачев, Матюнин А.

Дополнительная информация:

https://t.me/rfsruofficial/217

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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