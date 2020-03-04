Календарь матчей сборной России в Лиге наций
Опубликован календарь матчей сборной России в дивизионе В Лиги наций. Соперниками россиян по группе В3 станут сборные Турции, Сербии и Венгрии.
Лига наций
Дивизион В
Группа B3
Календарь матчей сборной России
1-й тур
3 сентября. Россия — Сербия. 21.45 мск
2-й тур.
6 сентября. Венгрия — Россия. 19.00 мск
3-й тур.
9 октября. Россия — Турция. 21.45 мск
4-й тур.
12 октября. Россия — Венгрия. 21.45 мск
5-й тур.
14 ноября. Турция — Россия. 20.00 мск.
6-й тур.
17 ноября. Сербия — Россия. 22.45 мск.
1-й тур пройдет с 3 по 5 сентября 2020-го. 2-й тур — 6-8 сентября. Победитель группы получит путевку в элитный дивизион в следующем розыгрыше Лиги наций. Кроме того, две лучшие команды в Лиге наций среди сборных, не пробившихся на ЧМ-2022 или в плей-офф через основной отбор, смогут участвовать в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира.