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«Хорошая команда. Готовая физически». Антон Миранчук ожидает непростой матч против Венгрии

13 октября 2020, 13:52
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Полузащитник сборной России Антон Миранчук перед матчем группового турнира дивизиона В Лиги наций против Венгрии дал оценку сопернику. У россиян после 3 игр — 7 очков, у венгров — 6. В сентябре команда Станислава Черчесова победила в Будапеште — 3:2, ведя по ходу встречи в три мяча.

«Венгрия — хорошая команда, (неплохо) готовая физически. Венгры пытаются играть в футбол. Не могу что-то особенное выделить. Предстоит непростой матч, но мы отдадим свои силы на 100 процентов. Мы держим в голове и рейтинг (ФИФА), и Лигу наций. Но сейчас все мысли о завтрашней игре. Мы постараемся победить», — сказал Миранчук на пресс-конференции. (Наталья Юрина)

Матч Россия — Венгрия состоится в среду, 14 октября в Москве на «ВТБ Арене». Начало — в 21.45 (мск).

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020




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