Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций

Сборная Португалии обыграла команду Швейцарии (3:1) в полуфинале Лиги наций.

На 25-й минуте португальцев ударом со штрафного вывел вперед Криштиану Роналду. Рикардо Родригес на 57-й минуте с пенальти сравнял результат. 11-метровый был назначен после использования ВАР. На 88-й минуте Роналду сделал дубль, а на 90-й минуте оформил хет-трик, обеспечив победу своей команде.

В финале португальцы сыграют с победителем матча Голландия - Англия, который состоится 6 июня и начнется в 21.45 по московскому времени.

Финальный матч пройдет 9 июня. Начало - в 21.45 по московскому времени.

Лига наций

Дивизион A

1/2 финала

Португалия - Швейцария - 3:1 (1:0)

Голы: Криштиану Роналду, 25 (1:0). Родригес, 57 - с пенальти (1:1). Криштиану Роналду, 88 (2:1). Криштиану Роналду, 90 (3:1).

Португалия: Руй Патрисиу, Семеду, Рубен Диаш, Пепе (Жозе Фонти, 63), Рафаэл Геррейру, Бруну Фернандеш (Жоау Моутинью, 90+1), Виллиам Карвалью, Невеш, Бернарду Силва, Криштиану Роналду, Жоау Феликс (Гонсалу Гедеш, 70).

Швейцария: Зоммер, Мбабу, Шер, Аканджи, Родригес, Закария (Фернандес, 71), Джака, Фройлер (Дрмич, 89), Шачири, Цубер (Штеффен, 83), Сеферович.

Предупреждения: Джака, 66. Шер, 68. Шачири, 85.

Судья: Брих (Германия).

5 июня. Порту. Стадион "Драгау".

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