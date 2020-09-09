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Гризманн догнал Зидана по голам за сборную Франции

9 сентября 2020, 01:28
8 сентября. Антуан Гризманн празднует гол. Фото Twitter, photo.khl.ru
8 сентября. Антуан Гризманн празднует гол. Фото Twitter, photo.khl.ru
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Сборная Франции переиграла Хорватию в матче Лиги наций (4:2). Один из голов забил нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн. Для него этот забитый мяч стал 31-м футболке национальной команды. По этому показателю он вышел на 5-е место в истории, сравнявшись с экс-полузащитником Зинедином Зиданом.

Лидером остается Тьерри Анри, забивший 51 мяч за сборную Франции. На втором месте Мишель Платини с 41 голом, а замыкает тройку Оливье Жиру — 40.

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