«Гордимся вами, ребята!» Зеленский поздравил сборную Украины с победой над Испанией

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сборную страны с победой над Испанией в матче Лиги наций (1:0). Единственный мяч в этой игре забил Виктор Цыганков.

«Поздравляю нашу сборную с победой над одной из сильнейших сборных мира — командой Испании! В сложных кадровых условиях, когда мало кто верил, когда и ничью считали бы замечательным результатом, вы вышли на поле, сражались за честь Украины и победили! Спасибо, что подарили всей стране праздник, так было нам нужно! Гордимся вами, ребята!» — написал Зеленский на Facebook.