Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига наций

«Гордимся вами, ребята!» Зеленский поздравил сборную Украины с победой над Испанией

06:26
Теги:

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сборную страны с победой над Испанией в матче Лиги наций (1:0). Единственный мяч в этой игре забил Виктор Цыганков.

«Поздравляю нашу сборную с победой над одной из сильнейших сборных мира — командой Испании! В сложных кадровых условиях, когда мало кто верил, когда и ничью считали бы замечательным результатом, вы вышли на поле, сражались за честь Украины и победили! Спасибо, что подарили всей стране праздник, так было нам нужно! Гордимся вами, ребята!» — написал Зеленский на Facebook.

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир