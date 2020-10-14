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Голкипер сборной Украины Бущан: «Испанцы не были готовы к нашему футболу»

00:06

Вратарь сборной Украины Георгий Бущан рассказал о том, что помогло его команде обыграть Испанию (1:0) в Лиге наций.

«Мы исходили из того, как играют испанцы, - сказал вратарь в эфире украинского канала «Футбол 1».- Мы сейчас не можем играть в свой футбол по понятным причинам (Бущан говорит о кадровых проблемах сборной – Прим. «СЭ»), и решили перестроиться, играть в футбол попроще. Испанцы не были к этому готовы.

Хочу поздравить всю страну. Все бились, старались ради этого результата. Поздравляю всех. Не всегда получается играть в свой футбол. Мы перестроились, и это принесло победу сегодня. Критика? Мне все равно, я знаю, как команда работает. За наши страдания на поле фортуна отблагодарила нас».

Единственный мяч в этой игре забил Виктор Цыганков.

Украина - Испания

 

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