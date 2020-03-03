Главный тренер сборной Венгрии: «Фаворитами являются команды России и Турции»

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси считает, что команда будет аутсайдером в группе Лиги наций. Ей в соперники достались Россия, Турция и Сербия.

— Нам предстоят сложные матчи со всеми командами, фаворитами являются команды России и Турции, но сербы находятся на том же уровне, — приводит слова Росси ТАСС. — В этой группе мы, несомненно, являемся слабейшими, но для нас это отличная возможность для роста. У нас есть выбор в плане игры против великолепных команд, топ-игроков.

Мы не изучали российских игроков, так как сейчас мы думаем об игре с болгарами. Абсолютно согласен с тем, что это самая сложная группа в дивизионе В. На бумаге у нас не так много шансов на то, чтобы выиграть группу, но в футболе может случиться всякое. Однако нам нужно быть реалистами — нам в этой группе будет тяжело.