Гарет Саутгейт: "Странно, что никто из топ-6 премьер-лиги не забрал ван Дейка раньше"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт перед матчем со сборной Голландии в полуфинале Лиги наций высоко оценил игру защитника голландцев Виргила ван Дейка. Вместе с "Ливерпулем" он стал победителем Лиги чемпионов.

- Удивлен, что никто из топ-6 (премьер-лиги - прим. "СЭ") не забрал его раньше. Он не один, рядом с ним играет очень хороший молодой партнер (Маттейс де Лигт - прим. "СЭ"), - цитирует специалиста ВВС. - Наша задача - победить их, и у нас тоже есть игроки, которые провели фантастический сезон. Мы наслаждаемся моментом.

Матч Голландия - Англия состоится 6 июня и начнется в 21.45 по московскому времени.

Лига наций: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр