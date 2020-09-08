Франция — Хорватия: Ловрен открыл счет в матче
8 сентября 2020, 22:01
Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен забил гол в ворота Франции на 16-й минуте матча группы 3 дивизиона А Лиги наций.
После розыгрыша углового у ворот Франции 31-летний Ловрен получил мяч на левом краю штрафной и пробил в дальний угол голкипера Юго Ллориса.
Деян Ловрен выступает за «Зенит».
Хорваты не стали медлить и быстро наказали французов ?— Матч ТВ (@MatchTV) September 8, 2020
Ловрен передал Льорису привет из Питера:https://t.co/canCjJENfE pic.twitter.com/qZwy79SF9z