Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен забил гол в ворота Франции на 16-й минуте матча группы 3 дивизиона А Лиги наций.

После розыгрыша углового у ворот Франции 31-летний Ловрен получил мяч на левом краю штрафной и пробил в дальний угол голкипера Юго Ллориса.

Деян Ловрен выступает за «Зенит».