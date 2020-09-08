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Франция — Хорватия: Ловрен открыл счет в матче

8 сентября 2020, 22:01
Деян Ловрен и Иван Перишич. Фото twitter.com
Деян Ловрен и Иван Перишич. Фото twitter.com
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Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен забил гол в ворота Франции на 16-й минуте матча группы 3 дивизиона А Лиги наций.

После розыгрыша углового у ворот Франции 31-летний Ловрен получил мяч на левом краю штрафной и пробил в дальний угол голкипера Юго Ллориса.

Деян Ловрен выступает за «Зенит».

Франция — Хорватия

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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