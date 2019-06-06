Фернанду Сантуш: "Роналду - настоящий гений"

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после победы в 1/2 финала Лиги наций против Швейцарии (3:1) назвал Криштиану Роналду​ гением. Нападаюший "Ювентуса" оформил хет-трик.

– Когда кто-то делает хет-трик, он обычно решает исход матча, – цитирует пресс-служба УЕФА Сантуша. – Это был трудный матч. Обе команды не хотели уступать, играли, чтобы победить. Швейцарцы хорошо подкованны стратегически. Они знают, что делать на поле. Швейцарцы очень сильны с Джакой и Шакири. Они создают большие проблемы. Мы пытались нейтрализовать их, выбрали ромбовидную полузащиту для этого матча, но нам стоит поработать над этой тактикой. Временами мы неверно читали игру. Роналду, Феликс и Бернарду Силва зачастую слишком близко сближались друг с другом.

Это не был экзамен. Экзамены сдают в школе. Я оцениваю игроков по ходу сезона и позвал тех, кто заслуживает играть в сборной. Эти ребята способны играть при любых обстоятельствах. Я не ставлю перед собой задачу устраивать для них тест и проверять их способности.

Я использовал много эпитетов в отношении Роналду и его игры. Я был его тренером в 2003 году и уже тогда понимал, в какого игрока он вырастет. Он настоящий гений. Существуют гениальные картины и скульптуры, а он гений от футбола.

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