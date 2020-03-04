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Фернанду Сантуш: «Португалия попала в сильную группу с сильными соперниками. Понимали, что других и не будет»

03:43
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Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш признался, что и не ждал простой группы в Лиге наций. Португальцы сыграют с французами, хорватами и шведами.

— Мы попали в сильную группу с сильными соперниками, — цитирует пресс-служба УЕФА Сантуша. — Понимали, что других в этой жеребьевке мы не получим. В отличие от прошлого раза, в группе будет не три, а четыре команды. Сразимся с Францией, затем — со Швецией и Хорватией, которые тоже весьма крепкие команды.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefanationsleague/draws/

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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