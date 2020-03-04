Фернанду Сантуш: «Португалия попала в сильную группу с сильными соперниками. Понимали, что других и не будет»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш признался, что и не ждал простой группы в Лиге наций. Португальцы сыграют с французами, хорватами и шведами.

— Мы попали в сильную группу с сильными соперниками, — цитирует пресс-служба УЕФА Сантуша. — Понимали, что других в этой жеребьевке мы не получим. В отличие от прошлого раза, в группе будет не три, а четыре команды. Сразимся с Францией, затем — со Швецией и Хорватией, которые тоже весьма крепкие команды.