Фернанду Сантуш: "Мы слишком нервно играли с мячом"

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после победы над Швейцарией в 1/2 финала Лиги наций (3:1) отметил, что португальцы слишком нервно действовали с мячом. Также он добавил, что команда готова изменить схему в зависимости от соперника.

- Мы слишком нервно играли с мячом, - цитирует пресс-служба УЕФА Сантуша. - Я попытался исправить это в перерыве. К концу матча ребята прибавили. У меня мастеровитые игроки. Они должны играть с мячом, чтобы показать свои способности.

Мы успели провести всего две тренировки перед этим матчем. Сборная Португалии - очень сильная команда, в которой играют очень способные футболисты. Мы можем использовать практически любую тактическую схему. Это нормально, учитывая ум и технику этих игроков. Они играют в лучших клубах круглый год, и мне нужно учитывать это, когда они приезжают в сборную. В следующий раз мы можем сыграть по другой схеме. Все будет зависеть от соперника и от того, что я увижу на тренировках.

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