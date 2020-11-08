Евгений Кафельников: «Невызов Дзюбы в сборную? Не хочу ничего думать по поводу этого»

Экс-первая ракетка мира и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал «СЭ» решение главного тренера сборной России Станислава Черчесова не вызывать нападающего Артема Дзюбу на ближайшие матчи национальной команды.

— Не хочу ничего думать по поводу этого. Если тренер не вызвал его, значит, он принял такое решение. Я не тренер, чтобы соглашаться с таким решением или нет. Есть тренер, он принимает решение и точка, — подчеркнул Кафельников. (Анастасия Пастернак)

Ранее в сети появилось видео интимного содержания, на котором, вероятно, записан сам футболист.

Сборная России проведет три матча в ноябре: товарищеский с Молдавией (12 ноября) и два в рамках Лиги наций — против Турции (15 ноября) и Сербии (18 ноября). Все игры состоятся на выезде.

На сбор кроме Дзюбы были вызваны нападающие Антон Заболотный («Сочи») и Александр Соболев («Спартак»), а Федор Смолов («Локомотив») вошел в резервный список.