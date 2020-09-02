Егор Сорокин: «Все, кто находится в сборной, работают на благо команды»

Защитник сборной России Егор Сорокин поделился впечатлениями от вызова в национальную команду. Футболист тренируется в составе сборной на сборах перед матчами Лиги наций против Сербии и Венгрии.

— Конечно, соскучился. Рад, что вызвали, — сказал Сорокин в интервью пресс-службе сборной России. — Предстоит доказывать на тренировках и ждать своего шанса. В целом всё хорошо, план тренировки, всё как обычно, ничего нового нет.

Свое состояние оцениваю как нормальное. В принципе, готов играть. Физическое состояние хорошее, потому что выполняю ту же работу, если не играю.

— Почему ваша позиция центрального защитника в российском футболе такая дефицитная?

— Не знаю. Сложно ответить на этот вопрос. Честно, даже не знаю, что сказать. Ну так, наверное, получилось, что дефицитная позиция. Сейчас молодёжь хорошая подрастает.

— За счет чего в сборной такая дружелюбная атмосфера?

— Ее в целом создают и тренерский штаб, и все, кто находятся в команде. Все, кто находится в сборной, все работают на благо команды. Это видно и это сказывается. На одном дыхании проходят все тренировки, нет никаких трудностей. Ну то есть всё вообще отлично.

Матч Лиги наций Россия — Сербия пройдет в четверг, 3 сентября, в Москве. Время начала встречи — 21.45.

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