Дзюба еще и баскетболист! Эффектный бросок капитана сборной России с центра площадки
1 сентября 2020, 15:38
Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба выложил видео своего эффектного баскетбольного броска. Форвард «Зенита» забросил мяч в корзину практически с центра площадки.
На данный момент Дзюба вместе с остальной сборной находится на базе в Новогорске, где команда готовится к матчу Лиги наций с Сербией.
Матч Лиги наций Россия — Сербия пройдет в четверг, 3 сентября, в Москве. Время начала встречи — 21.45.
Результаты опроса
проголосовало: 13079Все опросы
Первый состав сборной России в 2020 году: что вас удивило больше всего?
Кержаков вне сборной
9.7%
Максименко и Сафонов в молодежке
10.0%
Нойштедтер и Кузяев без контрактов
30.5%
Мостовой и Луценко в команде
9.3%
Соболев вне сборной
40.5%
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре-2020