Дзюба еще и баскетболист! Эффектный бросок капитана сборной России с центра площадки

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба выложил видео своего эффектного баскетбольного броска. Форвард «Зенита» забросил мяч в корзину практически с центра площадки.

На данный момент Дзюба вместе с остальной сборной находится на базе в Новогорске, где команда готовится к матчу Лиги наций с Сербией.

Матч Лиги наций Россия — Сербия пройдет в четверг, 3 сентября, в Москве. Время начала встречи — 21.45.

«СЭ» проведет онлайн трансляцию игры Россия — Сербия