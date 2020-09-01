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Дзюба еще и баскетболист! Эффектный бросок капитана сборной России с центра площадки

1 сентября 2020, 15:38
Артем Дзюба. Фото Instagram
Артем Дзюба. Фото Instagram
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Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба выложил видео своего эффектного баскетбольного броска. Форвард «Зенита» забросил мяч в корзину практически с центра площадки.

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Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

На данный момент Дзюба вместе с остальной сборной находится на базе в Новогорске, где команда готовится к матчу Лиги наций с Сербией.

Матч Лиги наций Россия — Сербия пройдет в четверг, 3 сентября, в Москве. Время начала встречи — 21.45.

«СЭ» проведет онлайн трансляцию игры Россия — Сербия

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