Джердан Шачири: "Швейцария выглядела лучше Португалии, но Роналду решил исход матча"

Полузащитник сборной Швейцарии Джердан Шачири после поражения от Португалии в 1/2 финала Лиги наций (1:3) отметил, что его команда выглядела лучше. По его мнению, швейцарцам нужно провести работу над ошибками.
- Мы выглядели лучше, но Роналду решил исход матча, - цитирует пресс-служба УЕФА ШАчири. - Это футбол. Порой ты показываешь хорошую игру и все равно проигрываешь. Мы должны провести работу над ошибками и сыграть лучше в следующем матче.
Лига наций: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр
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https://ru.uefa.com/uefanationsleague/season=2019/matches/round=2000956/match=2024419/index.html
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