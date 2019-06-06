Два английских болельщика арестованы во время беспорядков в Порту

Два английских болельщика были арестованы в среду вечером в Порту после инцидента с португальскими болельщиками во время полуфинала Лиги наций между Португалией и Швейцарией (3:1). В четверг состоится второй полуфинальный матч между Англией и Голландией.

- Между английскими и португальскими фанатами произошли столкновения, поэтому полиции пришлось вмешаться, - заявил пресс-секретарь национальной полиции Португалии Александр Коимбра в интервью AFP.

Kicking off at Fan Zone after England fans throw bottles at police and police respond by charging at England fans ... police cheered on by locals pic.twitter.com/yTGnqAiB3d — Sean Ingle (@seaningle) 5 июня 2019 г.

Лига наций: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр