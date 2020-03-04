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Дидье Дешам: «Лига наций — это большой шаг вперед по сравнению с обычными товарищескими матчами»

05:18

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам признался, что Лига наций ему нравится больше, чем товарищеские матчи. В новом розыгрыше турнира французы сыграют с Хорватией, Швецией и Португалией.

— Лига наций — это большой шаг вперед по сравнению с обычными товарищескими матчами, — цитирует пресс-служба УЕФА Дещама. — Впереди нас ждут большие поединки. Уже в первом розыгрыше турнира было очень интересно, и теперь нас снова ждут большие и важные матчи.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefanationsleague/draws/

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Материалы сюжета: Лига наций-2020/21. Жеребьевка




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