Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига наций

Депутат Лебедев назвал правильным решение не вызывать Дзюбу на матчи сборных

8 ноября 2020, 15:02
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Теги:

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал «СЭ» решение штаба сборной России о невызове нападающего «Зенита» Артема Дзюбы на ближайшие матчи.

— Я считаю, Черчесов сделал абсолютно правильно, — сказал Лебедев «СЭ». — Черчесов, помимо спортивной составляющей, уделяет время моральному компоненту. Он старается избегать всех этих скандалов, расследований. Его задача — создать в сборной здоровый коллектив, чтобы футболисты не отвлекались, не занимались обсуждением, кто что на видео делает. Артем разберется с ситуацией, может, объяснит что-то, может нет.

— Многие болельщики уже говорят о том, что Дзюбе надо вернуть капитанскую повязку.

— Посмотрим, что будет, когда он вернется. Капитанская повязка же дается не за видео в интернете, а за лидерские качества. (Константин Колмаков)

Сборная России проведет три матча в ноябре: товарищеский с Молдавией (12 ноября) и два в рамках Лиги наций — против Турции (15 ноября) и Сербии (18 ноября). Все игры состоятся на выезде.

На сбор кроме Дзюбы были вызваны нападающие Антон Заболотный («Сочи») и Александр Соболев («Спартак»), а Федор Смолов («Локомотив») вошел в резервный список.

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 39065
Все опросы
Дзюба выведен из сборной России. Поддерживаете решение Черчесова?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
9
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир