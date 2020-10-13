Черчесов рассказал о физической готовности сборной России перед матчем с Венгрией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов уверен, что матч группового турнира дивизиона В Лиги наций против Венгрии (14 октября, Москва) будет интенсивным в плане физической нагрузки. 8 октября россияне приняли на своем поле Швецию (1:2 в контрольной встрече), а 11-го — Турцию в Лиге наций (1:1).

«Нам предстоит третий матч. Второй, с Турцией, мы провели намного интенсивнее, чем со шведами. Убежден, что и завтрашний матч не будет исключением. Мы сделаем максимум, чтобы остаться на том же уровне», — сказал Черчесов на пресс-конференции. (Наталья Юрина)