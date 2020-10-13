Черчесов оценил физическую готовность Жиркова
13 октября 2020, 13:52
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед матчем группового турнира дивизиона В Лиги наций против Венгрии (14 октября, Москва) сообщил, что защитник Юрий Жирков может провести все 90 минут в предстоящей игре. 37-летний футболист получил нагрузку в двух подряд встречах — с Швецией (1:2, контрольная игра, 8 октября) и Турцией (1:1, Лига наций, 11 октября)
«Юра готов играть 90 минут третий матч. Согласен с тем, что (с турками) мы против Юндера готовились с первых минут играть. Он внес коррективы в ход матча. В Венгрии есть те, кто определяет игру. Фамилии называть не буду. Мы знаем сами, кто и на какой позиции у них может делать», — сказал Черчесов. (Наталья Юрина)
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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020
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