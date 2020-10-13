Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига наций

Черчесов оценил физическую готовность Жиркова

13 октября 2020, 13:52
Теги:

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед матчем группового турнира дивизиона В Лиги наций против Венгрии (14 октября, Москва) сообщил, что защитник Юрий Жирков может провести все 90 минут в предстоящей игре. 37-летний футболист получил нагрузку в двух подряд встречах — с Швецией (1:2, контрольная игра, 8 октября) и Турцией (1:1, Лига наций, 11 октября)

«Юра готов играть 90 минут третий матч. Согласен с тем, что (с турками) мы против Юндера готовились с первых минут играть. Он внес коррективы в ход матча. В Венгрии есть те, кто определяет игру. Фамилии называть не буду. Мы знаем сами, кто и на какой позиции у них может делать», — сказал Черчесов. (Наталья Юрина)

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 5751
Все опросы
Как закончится матч Лиги наций Россия — Венгрия?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир