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Черчесов объяснил, почему не сработали замены в матчах сборной России со Швецией и Турцией

13 октября 2020, 13:57
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед матчем Лиги наций против Венгрии объяснил, почему в играх октября против Швеции (1:2, (контрольная встреча) и Турции (1:1) не сработали замены. По его мнению, дело в сопернике, который перехватывал инициативу.

«Замены не работали? Во второй матч было сложно входить, когда соперник перехватил инициативу. Но те, кто вышел, свою лепту внесли», — сказал Черчесов на пресс-конференции. (Наталья Юрина)

Матч Россия — Венгрия состоится в среду, 14 октября, в Москве на «ВТБ Арене». Начало — в 21.45 (мск).

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020




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