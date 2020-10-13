Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции перед матчем группового турнира дивизиона В Лиги наций против Венгрии (14 октября, Москва) рассказал о подготовке к предстоящей игре. В воскресенье россияне сыграли вничью с Турцией — 1:1.

«Естественно, был очень сложный матч с Турцией. Мы его проанализировали. Фрагменты не показывали на теории. Поговорили в общих словах — времени нет. Вчера смотрели нашего соперника. Сегодня на Венгрии тоже остановимся», — сказал Черчесов. (Наталья Юрина)