«Был очень сложный матч с Турцией. Вчера смотрели нашего соперника». Черчесов — о подготовке к Венгрии
13 октября 2020, 13:40
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции перед матчем группового турнира дивизиона В Лиги наций против Венгрии (14 октября, Москва) рассказал о подготовке к предстоящей игре. В воскресенье россияне сыграли вничью с Турцией — 1:1.
«Естественно, был очень сложный матч с Турцией. Мы его проанализировали. Фрагменты не показывали на теории. Поговорили в общих словах — времени нет. Вчера смотрели нашего соперника. Сегодня на Венгрии тоже остановимся», — сказал Черчесов. (Наталья Юрина)
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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020
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