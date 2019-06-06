Бернарду Силва: "Роналду годами вытворяет такое, мы давно привыкли"

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва - о матче со сборной Швейцарии (3:1) в полуфинале Лиги наций. Хет-трик в этой игре сделал Криштиану Роналду.

- Мы давно к этому привыкли. Роналду годами вытворяет такое. Это ни для кого не сюрприз. Он сделал хет-трик. Ничего особенного для него, - цитирует Силву официальный сайт УЕФА. - Он часто решает исход матчей. Сейчас нам нужно хорошенько отдохнуть. Болельщики были великолепны - они поддерживали нас от начала и до самого конца.

В финале португальцы сыграют с победителем матча Голландия - Англия, который состоится 6 июня и начнется в 21.45 по московскому времени.

Финальный матч пройдет 9 июня. Начало - в 21.45 по московскому времени.

Лига наций: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр