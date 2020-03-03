Белоруссия, Литва и Казахстан сыграют в одной группе Лиги наций
3 марта 2020, 20:23
В Амстердаме прошла жеребьевка второго в истории розыгрыша европейского турнира для национальных сборных — Лиги наций. По ее итогам определились все группы лиги С.
Первый тур пройдет 3-5 сентября 2020 года, а последний — 15-17 ноября. Четыре лучшие сборные перейдут в лигу В, две худшие — в лигу D.
Группа 1: Черногория, Кипр, Люксембург, Азербайджан.
Группа 2: Грузия, Армения, Эстония, Македония.
Группа 3: Греция, Косово, Словения, Молдавия.
Группа 4: Албания, Белоруссия, Литва, Казахстан.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию жеребьевки Лиги наций-2020/21