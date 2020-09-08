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Бельгия выиграла 12-й матч подряд и повторила результат сборной России

8 сентября 2020, 23:46
Сборная Бельгии победила в 12-м матче подряд. Фото УЕФА
Сборная Бельгии победила в 12-м матче подряд. Фото УЕФА
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Сборная Бельгии обыграла команду Исландии во втором туре Лиги наций (5:1) и продлила свою выигрышную серию до 12 матчей. При этом все победы добыты в официальных матчах. Ранее бельгийцы были сильнее датчан (2:0) в первой игре Лиги наций, а также не теряли очки ни в одной из 10 встреч в отборе к Евро-2020.

Подопечные Роберто Мартинеса повторили результат команд ГДР и ФРГ, а также сборной России, которая под руководством Олега Романцева в период с 1995 по 1996 год одержала семь побед в отборочном турнире к чемпионату Европы 1996 и пять — в товарищеских встречах.

Рекорд по продолжительности победной серии среди европейских сборных принадлежит Испании, выигравшей 15 матчей подряд в 2008-2009 годах. (Денис Аль-Юсифи)

Самые продолжительные победные серии европейских сборных:

Страна

Годы

Победы

Мячи

Испания

2008-2009

15

39-2

Франция

2003-2004

14

42-4

Шотландия

1879-1885

13

58-13

Венгрия

1951-1952

13

61-7

Бельгия

2019-н.в.

12

47-4

Россия

1995-1996

12

41-6

ФРГ

1979-1980

12

36-8

ГДР

1973-1974

12

27-4

Италия

2018-2019

11

38-4

Швеция

2001

11

29-2

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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