Бельгия выиграла 12-й матч подряд и повторила результат сборной России

Сборная Бельгии обыграла команду Исландии во втором туре Лиги наций (5:1) и продлила свою выигрышную серию до 12 матчей. При этом все победы добыты в официальных матчах. Ранее бельгийцы были сильнее датчан (2:0) в первой игре Лиги наций, а также не теряли очки ни в одной из 10 встреч в отборе к Евро-2020.

Подопечные Роберто Мартинеса повторили результат команд ГДР и ФРГ, а также сборной России, которая под руководством Олега Романцева в период с 1995 по 1996 год одержала семь побед в отборочном турнире к чемпионату Европы 1996 и пять — в товарищеских встречах.

Рекорд по продолжительности победной серии среди европейских сборных принадлежит Испании, выигравшей 15 матчей подряд в 2008-2009 годах. (Денис Аль-Юсифи)

Самые продолжительные победные серии европейских сборных: