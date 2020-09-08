Азербайджан обыграл Кипр, Черногория оказалась сильнее Люксембурга

Сборная Азербайджана в матче второго тура Лиги наций обыграла Кипр со счетом 1:0.

Единственный гол забил Максим Медведев. Бывший форвард молодежной сборной России Рамиль Шейдаев провел на поле весь матч.

После этого матча азербайджанцы набрали три очка и расположились на третьем месте в группе 1 лиги C, киприоты очков не набрали.

В другом матче группы 1 Черногория обыграла Люксембург (1:0) и с 6 очками лидирует в группе.

В матче лиги D Лихтенштейн обыгрыграл Сан-Марино (2:0).

Лига наций C

Группа 1

Кипр — Азербайджан — 0:1 (0:1)

Гол: Медведев, 29.

Кипр: Кириакидис, Сиелис, Лаифис, Каро, Кусулос (Х.Кириаку, 57), Х.Кириаку, Кастанос (Шполярич, 76), Христофи (Лоизу, 57), Сотириу, Питтас, Ционис.

Азербайджан: Балаев, Б.Гусейнов, Медведев, А.Гусейнов, Мустафазаде, Халилзаде (Абдуллаев, 64), Кривоцюк, Гараев, Садыхов (Алескеров, 77), Джамалов (Диниев, 59), Шейдаев.

Предупреждения: А.Гусейнов, 21. Сиелис, 57. Кривоцюк, 76. Б.Гусейнов, 82.

Судья: Глова (Словакия).

8 сентября. Никосия. Стадион ГСП.

Группа 1

Люксембург — Черногория — 0:1 (0:0)

Гол: Бечирай, 90+3 — с пенальти.

Люксембург: Мори, Селимович, Карлсон, Герсон, Янс, Мартинс Перейра, В.Тилль, О.Тилль, Баррейро, Родригеш, Синани.

Черногория: Миятович, Савич, Вуячич, Распопович, Марушич, Косович, Вукчевич, Хакшабанович, Йоветич (Бакич, 62), Больевич (Янкович, 71), Исламович (Бечирай, 75).

Предупреждения: Мартинс Перейра, 1. В.Тилль, 23. Карлсон, 36. Распопович, 59. Селимович, 80. Савич, 87.

Удаление: Мартинс Перейра, 84.

Судья: Виссер (Бельгия).

8 сентября. Люксембург. Стадион «Жози Бартель».

Лига наций D

Группа 2

Сан-Марино — Лихтенштейн — 0:2 (0:2)

Голы: Хаслер, 3 (0:1). Я.Фрик, 14 (0:2).

Сан-Марино: Э.Бенедеттини, Симончини, Баттистини, Грандони, Росси, Този (А.Голинуччи, 47), Э.Голинуччи, Лунадеи (Хирш, 46), Чеккароли (Томассини, 67), Витаиоли, Берарди.

Лихтенштейн: Б.Бюхель, Кауфманн, Сейхан Йилдиз, Малин, Геппель, Март.Бюхель, Хаслер, Саланович (Ф.Оспельт, 90+3), Зеле, Н.Фрик (Фроммельт, 77), Я.Фрик (С.Вольфингер, 87).

Предупреждения: Чеккароли, 3. Симончини, 27. Я.Фрик, 42. А.Голинуччи, 50. Э.Голинуччи, 52. Берарди, 66. С.Вольфингер, 90. Фроммельт, 90+4.

Судья: Йорги (Албания).

8 сентября. Серравалле. Стадион Олимпийский.