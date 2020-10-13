Антон Миранчук — о болельщиках на стадионе: «Мы сильны, когда все вместе»
13 октября 2020, 14:10
Полузащитник сборной России Антон Миранчук на пресс-конференции перед матчем Лиги наций против Венгрии рассказал о важности болельщиков на трибунах. Встреча пройдет на «ВТБ Арене», на которой россияне ранее приняли Турцию (1:1).
«Без зрителей никуда. Мы для них играем. Сильны, когда все вместе. Всех ждем. Приятно играть, когда поддерживают тебя», — сказал Миранчук. (Наталья Юрина)
Матч Россия — Венгрия состоится в среду, 14 октября, в Москве на «ВТБ Арене». Начало — в 21.45 (мск).
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