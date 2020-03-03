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Андрей Шевченко: «Нужно постараться закрепиться в лиге А»

3 марта 2020, 23:33
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, какие задачи стоят перед командой в Лиге наций. Украине предстоит сыграть с Испанией, Германией и Швейцарией.

— Попасть в такую группу с сильнейшими командами Европы — само по себе достижение, — приводит слова тренера официальный сайт УЕФА. - Я и не ждал слабых соперников. Тем интереснее будет играть. Наши футболисты получат отличный опыт, а зрителям будет интересно посмотреть на лучшие сборные не только Европы, но и мира. Поэтому я считаю итоги жеребьевки удачными для нас. Здесь все команды очень сильные.

Нужно постараться закрепиться в лиге А, ведь мы очень много сделали, чтобы в нее попасть. Для каждого игрока это прекрасная мотивация — показать себя на фоне сильнейших команд Европы и мира. Чем сильнее соперник, тем интереснее себя проверить. Давления на нашу сборную нет. Этот турнир, в первую очередь, дает возможность получить хороший опыт, сыграть с командами топ-уровня.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefanationsleague/draws/

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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