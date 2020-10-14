Алексей Щербаков из «Что было дальше?» отказался прийти на матч сборной России. Но что за эмодзи?

Популярный комик и участник проекта «Что было дальше?» Алексей Щербаков рассказал в Instagram о приглашении на матч Лиги наций Россия — Венгрия (14 октября, Москва). 31-летний артист сообщил, что не сможет посетить игру.

«Алексей, добрый день! Посмотрели последний выпуск ЧБД и теперь очень хотим позвать вас на следующий матч. В среду, в 21:45 будем играть на «Динамо» против Венгрии», — написала пресс-служба сборной России Щербакову в Direct.

«Здравствуйте, очень люблю футбол, но не получится, к сожалению, приехать», — отреагировал комик, добавив эмоджи трех петухов с мячом (скрин с перепиской он опубликовал в сторис).

Ранее на шоу «Что было дальше» Щербаков в нецензурной форме заявил, что не любит футбол.

Матч Россия — Венгрия пройдет на стадионе «ВТБ Арена», начало — в 21.45 (мск).