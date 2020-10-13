3:3! Германия не сумела обыграть Швейцарию
В матче четвертого тура четвертой группы дивизиона А Лиги наций сборная Германии сыграла вничью с командой Швейцарии (3:3).
В составе гостей дубль сделал Марио Гавранович, также отличился Ремо Фройлер. У хозяев забивали Тимо Вернер, Кай Хаверц и Серж Гнарби. В концовке у швейцарцев был удален Фабиан Шер.
Швейцария с двумя очками занимает последнее, четвертое место. У немцев шесть очков и вторая позиция.
Лига наций А
4-й тур
Германия — Швейцария — 3:3 (1:2)
Голы: Гавранович, 5 (0:1). Фройлер, 26 (0:2). Вернер, 28 (1:2). Хаверц, 55 (2:2). Гавранович, 57 (2:3). Гнабри, 60 (3:3).
Германия: Нойер, Гинтер (Дракслер, 77), Рюдигер, Гозенс (Хальстенберг, 57), Клостерманн, Киммих, Кроос, Гнабри, Горецка, Хаверц (Эмре Джан, 77), Вернер.
Швейцария: Зоммер, Родригес, Шер, Видмер, Эльведи, Шачири (Фернандес, 66), Джака, Цубер (Соу, 66), Фройлер (Бенито, 85), Гавранович (Мехмеди, 75), Сеферович (Иттен, 85).
Предупреждения: Шер, 28. Гозенс, 36. Гавранович, 50. Джака, 51. Кроос, 66. Рюдигер, 90+5.
Удаление: Шер, 90+4.
Судья: Бюке (Франция).
13 октября. Кельн. Стадион «Рейн Энерги».