22:11 18 марта | Футбол — "У своих ворот"

Жена Кержакова желает неудачи его команде. Все серьезно

Скриншот Инстаграма Академии "Зенита". Фото Скриншот Инстаграма Академии "Зенита".
Скриншот Инстаграма Академии "Зенита". Фото Скриншот Инстаграма Академии "Зенита".
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Жена бывшего форварда "Зенита" Александра Кержакова Милана Тюльпанова пожелала его команде неудачи. Сейчас супруги находятся на стадии расторжения брака.

В Инстаграме Академии "Зенита" появилось сообщение о приглашении футболистов в команду Александра Кержакова. Сейчас он является старшим тренером юношеской сборной России (до 17 лет). В комментарии Тюльпанова оставила пожелание команде проиграть.

Ранее сообщалось, что Александр Кержаков задолжал более 13 миллионов рублей дочери от первого брака Дарье.

 

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