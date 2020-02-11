Завершился совместный семинар УЕФА и РФС

В Сочи состоялся совместный семинар УЕФА и РФС для сотрудников по безопасности клубов РПЛ, ФНЛ, ПФЛ и представителей МВД России, сообщает официальный сайт РФС.

В семинаре приняли участие президент РФС Александр Дюков, первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой, руководитель программы стратегического развития безопасности стадионов УЕФА Марк Тиммер.

Делегацию УЕФА на семинаре представили эксперты Том Смит, Стивен Томас и Стив Фросдик. Кроме того, в Сочи присутствовал Адриан Динка — член Постоянного комитета Европейской Конвенции по вопросам предотвращения насилия и хулиганского поведения зрителей во время спортивных мероприятий, в частности, футбольных матчей.

Первый день семинара был посвящен футбольным беспорядкам и насилию. Эксперты УЕФА рассказали о причинах их возникновения, национальных и локальных превентивных мерах и реагированию. Кроме того, была затронута тема использования зрителями пиротехнических изделий.

Программу второго дня семинара открывало продолжение обсуждения проблемы пиротехники на футбольных матчах. Представители УЕФА и Адриан Динка прокомментировали видео об опасности ее использования, рассказали о тактике борьбы с этим негативным явлением в футболе, в том числе отметили важность международного сотрудничества, коммуникационной и образовательной кампании в предотвращении распространения пиротехнических изделий.

Стив Фросдик и Стивен Томас обсудили с лигами, клубами и МВД России организацию обеспечения безопасности при проведении спортивных мероприятий. В ходе выступления и диалога с коллегами из клубов был приведен пример ЧМ-2018, проанализированы извлеченные уроки и наследие операционной деятельности на футбольных матчах.

В рамках подведения итогов двухдневного семинара с докладами выступили представители РФС, РПЛ и ФНЛ. Директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин и главный специалист департамента безопасности и работы с болельщиками Футбольной Национальной лиги Юрий Кузнецов обсудили внутренние вопросы лиг и клубов, отметив свою главную задачу: не допускать нарушения общественного порядка при проведении футбольных матчей и создавать условия для комфортного нахождения зрителей на трибунах стадионов. Советник президента РФС Алексей Смертин рассказал о борьбе с дискриминационными проявлениями на играх, а председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц подвел итоги прошлого года и первой части текущего сезона и привел статистику нарушений клубов и примененных санкций к субъектам футбола.