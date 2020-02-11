Юрий Гаврилов: «Юлить было не в правилах Рейнгольда»

Известный игрок «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов высказался о Валерии Рейнгольде, который скончался сегодня на 78-м году жизни.

— Ушел прекрасный футболист, — заявил Гаврилов. — Человек он был прямой, с характером, юлить было не в его правилах. Очень печально слышать о том, что Валерий нас покинул.

Рейнгольд выступал за «Спартак» с 1960 по 1967 год и за это время стал чемпионом СССР в 1962 году, а также выиграл Кубок страны в 1963 и 1965 годах. Затем он выступал за воронежский «Труд» и «Шинник». (Евгений Белоусов)