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Владимир Быстров показал свою тренировку. Игрок пробежал 9 км и поел раков

7 апреля 2020, 18:42
Владимир Быстров. Фото Instagram
Владимир Быстров. Фото Instagram
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Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров показал видео тренировки в условиях карантина. 36-летний тренер юношеской сборной России пробежал 9-километровую дистанцию по проселочной дороге.

Судя по сториз Instagram, Быстров отметил тренировку вареными раками.

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