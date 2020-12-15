Вдова Яшина отреагировала на признание футболиста лучшим вратарем мира всех времен

Валентина Яшина, вдова легендарного вратаря сборной СССР и «Динамо» Льва Яшина, высказалась о признании France Football ее мужа лучшим вратарем мира всех времен.

«Первым поздравил Сергей Степашин. Сказал, что все это сейчас очень много разговоров, а тогда как-то мало говорили о нем. Кто-то узнавал, может быть... Он скромный, себя никогда не выпячивал. Автографы просили иногда. На улице нет, конечно, это там где-то на стадионе когда появлялся.

Нашему футболу нужно зарплату снизить маленько, вот тогда будут хорошо играть. Яшин не гнался никогда за зарплатой. Он получал меньше всех», — цитирует Валентину Яшину «Комсомольская правда».

В понедельник журнал France Football объявил результаты опроса 140 журналистов, которые признали Яшина лучшим голкипером всех времен.