Валерий Газзаев: "В дочь Началовой надо вложить всю любовь, которую она уже не получит от своей мамы"

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев в эфире передачи "Пусть говорят" на Первом канале выразил соболезнования семье известной певицы и бывшей супруги экс-футболиста ЦСКА Евгения Алдонина Юлии Началовой. Девушка скончалась 16 марта 2019 года.

Газзаев возглавлял ЦСКА с 2001 по 2008 год (с перерывом). Хавбек армейцев Алдонин сыграл свадьбу с Началовой в 2006 году, на церемонию были приглашены игроки красно-синих, а также тренер. Пара объявила о разводе в 2011-м и воспитывала дочь Веру, которая появилась на свет 1 декабря 2006 года.

– Хочу выразить соболезнования родным и близким, – сказал Газзаев. – Молодая, красивая, цветущая, девушка ушла из жизни в расцвете сил и творчества.

В 2006 году я с нашей командой присутствовали на свадьбе Евгения и Юлии. Это самая красивая пара. Женя – очень любящий муж. Великолепный человек. Он закончил играть, но это настоящий профессионал, который относится ко всему внимательно и с большой ответственностью. Вчера я с ним общался...

Это была настоящая любовь. Мне очень приятно, что Юлия так хорошо отзывалась об Алдонине. Близким и родным нужно набраться сил и терпения. Растет маленькая дочь Верочка, которая должна получить образование и воспитание. В нее надо вложить всю свою любовь, которую она не получит уже от своей мамы. Это очень важно. Мы потеряли доброго и порядочного человека.

Трудно объяснить, когда девушка уходит из жизни в 38-м лет. Пусть земля ей будет пухом. Приношу свои искренние соболезнования близким.

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