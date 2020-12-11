Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    «У своих ворот»

В пятницу на суде по делу Широкова должны допросить комментатора Нагучева

11 декабря 2020, 12:23
Роман Широков у здания суда. Фото Федор Успенский, "СЭ" Список лиц, подлежащих вызову в суд. Фото "СЭ"
Роман Широков у здания суда. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Теги:

По информации «СЭ», в пятницу, 11 декабря, на суде по резонансному делу экс-капитана сборной России будет допрошен комментатор Роман Нагучев. Эту информацию нам подтвердил адвокат потерпевшего Александр Островский.

— Сегодня вызваны первые пять свидетелей, — заявил «СЭ» Островский.

В августе 2020 года Широков избил судью Никиту Данченкова во время матча любительского турнира в Москве. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Широкова по статье 115 ч.2 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений). Максимальная санкция по этой статье — два года лишения свободы.

Первое заседание по делу состоялось 25 ноября. Суд был перенесен на 4 декабря, дело будет рассмотрено в общем порядке, а не в особом, как было запланировано изначально.

(Севастиан Терлецкий)

«У своих ворот»: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир