В Москве отменили футбольный матч любителей из-за подозрения на коронавирус

Футбольный матч любительской лиги в Москве был перенесен из-за подозрения на коронавирус, сообщает РИА «Новости». Эту информацию подтвердил вице-президент Любительской футбольной лиги (ЛФЛ) Артем Смирнов.

«Мы отменили игру по просьбе представителя команды «Мегамужики», — сказал Смирнов. — Был запрос от клуба, согласие от команды-соперника. Лига посчитала причину невозможности играть обоснованной. Мы не перепроверяли информацию, потому что достаточно было согласия соперника по переносу матча. У нас есть инсайдерская информация по подозрению в коронавирусе, но она ничем не подтверждена и не проверена. Мы ориентировались на слова третьих лиц. Попросили их держать нас в курсе ситуации».

Встреча высшего дивизиона северо-западной лиги ЛФЛ Москвы между командами СССР и «Мегамужики» должна была пройти в воскресенье, 1 марта.