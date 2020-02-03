Массовая драка произошла на матче девятого тура Любительской футбольной лиги Дагестана «Хуштада» — «Тындырбек». Видео было опубликовано в социальных сетях.

При счете 1:1 на 37-й минуте игроки двух соперничающих команд начали перепалку из-за игрового эпизода с отбором мяча. Конфликт перерос в драку, в которую вступили другие футболисты. Судья не смог остановить потасовку.

Комментатор матча назвал происходящее «бешеной битвой». В итоге четыре удаления получили игроки «Хуштады», которой засчитали техническое поражение со счетом 0:3. Также был удален один игрок «Тындырбека».

В ЛФЛ Дагестана заявили, что это первый подобный случай за восьмилетнюю историю лиги. Президент турнира Рамазан Газиев пообещал, что провинившиеся футболисты будут строго наказаны.